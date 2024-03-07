Burdur'da trafik kazası: 1 ölü
Burdur'da elektrikli motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Burdur'da otomobille elektrikli motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
K.K (25) idaresindeki otomobil, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı otogar kavşağında yabancı uyruklu Muhammed Mahmud'un (67) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmud, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücü K.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.