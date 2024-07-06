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        Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        BURDUR'un Karamanlı ilçesinde mermer ocağında devrilen kepçenin altında kalan bakım görevlisi Hasan Mavi (28) yaşamını yitirdi, kepçe operatörü Arif Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:17 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:20
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        Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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        BURDUR'un Karamanlı ilçesinde mermer ocağında devrilen kepçenin altında kalan bakım görevlisi Hasan Mavi (28) yaşamını yitirdi, kepçe operatörü Arif Ö. ise yaralandı.

        Karamanlı Merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki mermer ocağında bakım yapıldığı sırada bakım görevlisi Hasan Mavi, devrilen kepçenin altında kaldı. Kepçeden atlayan operatör Arif Ö. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Mavi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arif Ö. ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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