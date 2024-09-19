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        Burdur'a ilk kadın vali

        RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Burdur Valiliği'ne Tülay Baydar Bilgihan atandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:25
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        Burdur'a ilk kadın vali
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        RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Burdur Valiliği'ne Tülay Baydar Bilgihan atandı. Mevcut Vali Türker Öksüz ise Mülkiye Başmüfettişi oldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 16 ilin valisi değişirken 12 Vali- Mülkiye Başmüfettişi atandı. 13 aydır Burdur'da görev yapan Vali Türker Öksüz'ün yerine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan atandı. Tülay Baydar Bilgihan, Burdur'un ilk kadın valisi oldu. Türker Öksüz ise Mülkiye Başmüfettişi görevine getirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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