Kuzen katili, eşi ile tutuklandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilinin önünü kestiği kuzeni Beytullah Soylu'yu (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Onur Altan (23) ile eşi Şerife Altan (20) tutuklandı. Onur Altan, ilk ifadesinde, aralarındaki husumet nedeniyle kavga ettikleri için kuzenini öldürdüğünü söyledi.

Olay, 22 Eylül'de saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi. Onur Altan, halasının oğlu Beytullah Soylu'nun kullandığı 15 ACV 879 plakalı otomobilin önünü kesip, pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu'nun hareket eden otomobili, park halindeki başka bir araca çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Beytullah Soylu, kurtarılamadı. Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamirci olan Soylu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Kaçan Onur Altan, polisin operasyonunda suç aleti tüfek ile birlikte saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur Altan'ın saklanmasına yardım ettiği belirlenen eşi Şerife Altan, babası Y.A. (47), arkadaşları B.T. ve E.A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken, Y.A., B.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla bırakıldı.