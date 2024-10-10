İnşaat ustasının organları, 4 kişiye umut oldu

BURDUR'dabeyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası H.T.'nin (34) kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara ve Antalya'daki 4 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde yaşayan inşaat ustası H.T., 3 gün önce beyin kanaması geçirdi. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen H.T., daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden H.T.'nin dün saat 22.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, H.T.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin kararının ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'dan bir ekibin yanı sıra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ekipler, Burdur'a geldi.