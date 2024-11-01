Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada (3)

TUTUKLANDI

Burdur'da,mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla 7 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Ramazan Uçar’ın polis merkezindeki ilk ifadesinde, Hüseyin Mete'nin kendisinden sürekli haraç istediğini ve 50 bin TL'sini alıp vermediğini öne sürerek, "Olay günü birahaneye geldiğinde 'Bugün burada yiyip içeceğim, benim masamın hesabını da sen ödeyeceksin' dedi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Ramazan Uçar'ın olayı gerçekleştirmeden önce Hüseyin Mete'ye silah doğrulttuğu, silahın tutukluk yapması üzerine Mete'nin “Benim silahımla beni mi öldüreceksin” dediği öne sürüldü. Savcılıktaki sorgusunda da aynı ifadeyi verdiği belirtilen Ramazan Uçar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.