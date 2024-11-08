Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Dünyadaki salyangoz üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de

        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde kurulan tesiste çiftçileri salyangoz üretimine yöneltmek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyadaki salyangoz üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde kurulan tesiste çiftçileri salyangoz üretimine yöneltmek amacıyla çalışmalar yapılıyor. Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Zeki Yıldırım, "Ana hedefimiz, Türkiye'yi Avrupa'da bu alanda en üst lige çıkarmak ve hak ettiği düzeyi yakalamak. Dünya piyasasında satılan türlerin ciddi bir kısmı Türkiye'de doğal olarak yaşıyor. Dünyadaki üretimin yüzde 70'ini Türkiye olarak biz sağlıyoruz" dedi.

        Burdur MAKÜ tarafından, Türk çiftçisini ekonomik değeri olan 'Helix aspersa' türü kara salyangozunun üretimine yöneltmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tesiste, salyangoz üretimine devam ediliyor. Üniversite bünyesinde 200 metrekare kuluçkahane, 200 metrekare sera olmak üzere 400 metrekare alanda yürütülen projeyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor. Avrupa'da doğadan salyangoz toplanması yasaklanırken, dünya piyasasında satılan türlerin önemli kısmı Türkiye'de doğal olarak yaşıyor ve toplanabiliyor. MAKÜ'deki bu tesis sayesinde kültürel bazdaki türleri de dahil ederek, Türkiye'nin salyangoz üretiminde söz sahibi olması ve önemli iş imkanları yaratılması hedefleniyor.

        'BELLİ HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

        Proje yürütücülerinden MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldırım, üniversite yerleşkesinde salyangoz yetiştiriciliğine devam ettiklerini söyleyerek, "Üniversitemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan projenin bir ayağı olarak salyangoz yetiştiriciliği yapıyor. Bunun için bir deneme çiftliğimiz var. Burada yetiştirilmede kullanılan temel türler ele alınıp yetiştirilme durumları inceleniyor. Üçüncü yılına girdi. Artık belli hedefleri gerçekleştirdik. En azından yetiştiriciliğin temel sorunlarını gördük, öğrendik. Çok teknik bilgi isteyen, özel önem isteyen bir canlı türü" dedi.

        'İHRACATIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ SALYANGOZ'

        Türkiye genelinde yetiştiricilik yapmak isteyen çok kişi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, "Yoğun talep alıyoruz. Üretim kısmını çözmemize rağmen satış ve bakanlıktaki prosedür kısmını henüz çözemedik. Ana hedefimiz, Türkiye'yi Avrupa'da bu alanda en üst lige çıkarmak ve hak ettiği düzeyi yakalamak. Dünya piyasasında satılan türlerin ciddi bir kısmı Türkiye'de doğal olarak yaşıyor. Yetiştiricilikte kullanılmayan ama doğal olarak sahamızda bulunan 'Türk salyangozu' dediğimiz, halk arasında bilinen salyangoz ile dünyadaki üretimin yüzde 70'ini Türkiye olarak biz sağlıyoruz. Bunu kültürel bazdaki türlerle de zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Başarılı olursak ciddi gelir sağlanacak. Su ürünleri ihracatının önemli bölümünü salyangoz oluşturuyor. Hem ülkemize ciddi döviz girişi hem de insanlarımıza iş yaratma şansını oluşturacağız" diye konuştu.

        'AVRUPA'DA DOĞADAN SALYANGOZ TOPLAMAK YASAKLANDI'

        Salyangoz üreticiliği ile ilgili çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, "Gelen üreticilere eğitim veriyoruz, fahri danışmanlık yapıyoruz. Kuruluş amacımız ticari değil, eğitim amaçlı. Avrupa'da doğadan salyangoz toplamak yasaklandı. Belki bizde de ileride böyle bir yasak gelebilir çünkü doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor. Yetiştiricilikle biz bu açığı kapatmak istiyoruz. İstiyoruz ki ülkemizde bu sektör gelişsin" dedi.

        'TIBBİ ÖNEMİ DE VAR'

        Proje yürütücülerinden MAKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek, "Aslında salyangoz pazarı çok geniş. Dünya çapında alıcısı var. Türkiye'deki salyangozların çoğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Özellikle Fransa başta olmak üzere doğu bloku ülkelerine, İtalya'ya ihraç var. Sadece gıda anlamında değil, tıbbi önemi de var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        İsrailli taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Burdur'da 5,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        Burdur'da 5,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        Burdur'da bazı aile hekimleri 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı
        Burdur'da bazı aile hekimleri 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklan...
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden biri tutuklan...
        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
        Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
        Burdur'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı