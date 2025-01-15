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        Kahveci: Refah payı verilmezse kamu görevlileri ilk kez hedeflenen enflasyonun altında ücret artışı alacak

        TÜRKİYE Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, refah payı verilmediği takdirde kamu görevlilerinin ilk defa hedeflenen enflasyonun altında ücret artışı alacağını ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:50
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        Kahveci: Refah payı verilmezse kamu görevlileri ilk kez hedeflenen enflasyonun altında ücret artışı alacak
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        TÜRKİYE Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, refah payı verilmediği takdirde kamu görevlilerinin ilk defa hedeflenen enflasyonun altında ücret artışı alacağını ifade etti.

        Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika üyeleriyle Burdur'da dün bir araya geldi. Kahveci, genel başkan yardımcısı Ümit Turhan ile İl Sağlık Müdürü Murat Erk'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kahveci, maaş artışlarının memurlar ve emekliler açısından düşük kaldığını söyledi. Kamu görevlilerin 2025 yılı ücret artışının kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 artışa göre yeniden revize edilmesini talep ettiklerini belirten Kahveci, refah payı verilmediği takdirde kamu görevlilerinin ilk defa hedeflenen enflasyonun altında ücret artışı alacağını ifade etti.

        'VERGİ ORANLARI YÜZDE 15 İLE SABİTLENSİN'

        Kahveci, "Vergide adalet istiyoruz. Çalışanların vergi oranları yüzde 15 ile sabitlensin istiyoruz. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen arkadaşlarımıza verilmesi için çaba ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim yardımcı hizmetlerle ilgili talebimiz var. Onları genel idari hizmet sınıfına ve memur kadrosuna geçirilmesi noktasında bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an itibarıyla memurun ve memur emeklilerinin gündemi refah ücreti. Dolayısıyla bir refah payı verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

        Kahveci, kamuya işe alımlarda yapılan mülakatın da fikir ayrılıklarına neden olduğunu savundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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