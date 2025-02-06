Burdur Şeker Fabrikası'nda 70 yılda 5 milyon ton şeker üretildi
BURDUR'da 1955 yılında üretime başlayan ve halihazırda devlete bağlı faaliyetlerini sürdüren Burdur Şeker Fabrikası'nda 70 yıllık dönemde 34 milyon 700 bin ton pancar işlenerek, 5 milyon ton şeker üretildi.
BURDUR'da 1955 yılında üretime başlayan ve halihazırda devlete bağlı faaliyetlerini sürdüren Burdur Şeker Fabrikası'nda 70 yıllık dönemde 34 milyon 700 bin ton pancar işlenerek, 5 milyon ton şeker üretildi. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, fabrikanın kentte 70 yıldır hem tarımsal üretime hem de sanayiye yön verdiğini söyledi.
Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in katıldığı törenle 1955 yılında üretime başlayan Burdur Şeker Fabrikası, 70'inci kampanya dönemini tamamladı. Türkiye'deki şeker pancarı üretiminde önemli yeri olan fabrika, bugüne kadar hem üreticiye hem de kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağladı. Burdur Şeker Fabrikası'nda kurulduğu günden bu yana toplamda 34 milyon 700 bin ton pancar işlenerek, 5 milyon ton şeker elde edildi.
KURULDUĞU YIL 16 BİN 200 TON ŞEKER ÜRETİLDİ
Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, şeker fabrikasının kentte 70 yıldır kesintisiz şekilde hem tarımsal üretime hem de sanayiye yön verdiğini belirterek, "Fabrikamız, şehrimizin sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli rol üstlenirken, pancar tarımının sürdürülebilirliğini sağlamış, aynı zamanda sanayi sektörünün de gelişmesine ön ayak olmuştur. Ekonomisini büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı kazançla sürdüren Burdur'umuzda, ilk kampanya dönemi 1955'te başlamış ve o yıl Burdur'da ortalama 91 bin ton pancar hasat edilmiş, çevre illerden gelen mahsullerle birlikte fabrikamız 107 bin ton pancar işleyerek 16 bin 200 ton şeker elde etmiştir" dedi.
Fabrikanın kurulmasıyla Burdur ve çevre illerde pancar üretiminin hızla arttığını, 10 yılda ekilen ve işlenen ürün miktarının 3 katına çıktığını belirten Gündüzalp, "1967'ye gelindiğinde Burdur'un pancar üretimi 289 bin tonu bulurken, fabrikada işlenen pancar 390 bin tonlara ulaşmış, üretilen şeker miktarı ise 55 bin tonu bulmuştur. Gelişen teknoloji ve şeker üretimindeki güçlü pazar sayesinde artış sürmüş, 1982'de şehrimizin en çok pancar üretilen yılı olmuş ve 1955'e göre yüzde 340 artışla 402 bin ton ürün fabrikaya taşınmıştır. Aynı yıl kampanya döneminde, yine çevre illerden gelenlerle Burdur Şeker Fabrikamızda 894 bin ton pancar işlenerek 129 bin ton şeker üretilmiştir" diye konuştu.
1998'DE REKOR ÜRETİM
Bölgede dönem dönem yaşanan ekonomik, sosyolojik ve iklimsel problemlerin etkisiyle değişken bir üretim grafiği olsa da her defasında kısa sürede toparlanan ve cazibesini koruyan pancar üretiminin 1990'lı yıllarda ortalama 300 bin ton bandında gerçekleştiğini anlatan Gündüzalp, "Aynı dönemde şeker fabrikamızda en az 650 bin, en çok 975 bin ton pancar işlemiş ve 1998'de 138 bin ton şeker üretilerek fabrika tarihinin üretim rekoru kırılmıştır" dedi.
2000'li yıllara gelindiğinde Burdur'daki pancar üretiminin ciddi yara aldığını aktaran Gündüzalp, "2001'de 220 bin tona düşen şeker pancarı üretimi, 2007'de 128 bin tonu görerek 1955'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiştir. Şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alındığı 2018'e kadar bir nebze olsun toparlanarak artış gösteren pancar üretimimiz 203 bin tonu bulurken, ertesi yıl 159 bin tona düşmüştür. İhaleyi alan firmanın fabrikayı devralmaması nedeniyle satış iptal olmuş, rahat bir nefes alan pancar üreticimiz de kısa sürede yeniden kolları sıvamıştır" diye konuştu.
Burdur'un TÜİK verilerine göre Türkiye'de şeker pancarı üretiminde 19'uncu sırada yer aldığını belirten Gündüzalp, "2023'te 47 bin dekarda 240 bin ton olarak verilere yansıyan pancar üretimi, 2024'te yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş yaşansa da 200 bin tonun üzerinde gerçekleşmiştir" dedi.
5 MİLYON TON ŞEKER ÜRETİMİ
Burdur Şeker Fabrikası'nda 70 yıllık üretim miktarıyla ilgili bilgi veren Ömer Faruk Gündüzalp, şunları söyledi:
"70 yıl boyunca Burdur Şeker Fabrikamızda toplamda 34 milyon 700 bin ton pancar işlenmiş ve 5 milyon ton şeker elde edilerek piyasaya sürülmüştür. Veriler bize Burdur Şeker Fabrikamızın, tarımsal üretimin ağır sanayisi olduğunu ve vazgeçilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Fabrikamızın bacasından duman tüttükçe, yalnızca Burdur değil, Isparta, Denizli, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar illerimizde de pancar tarımının sürdürülebilirliği güvence altında olacaktır. Bu nedenle 70 yıldır şehrimizin ve bölgemizin en köklü ve vazgeçilmezi olan Burdur Şeker Fabrikamızda modernizasyon çalışmaları tamamlanarak kapasitesi artırılmalı ve sektörde lider pozisyona taşımak için hep birlikte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz."
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