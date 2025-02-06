Burdur Şeker Fabrikası'nda 70 yılda 5 milyon ton şeker üretildi

BURDUR'da 1955 yılında üretime başlayan ve halihazırda devlete bağlı faaliyetlerini sürdüren Burdur Şeker Fabrikası'nda 70 yıllık dönemde 34 milyon 700 bin ton pancar işlenerek, 5 milyon ton şeker üretildi. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, fabrikanın kentte 70 yıldır hem tarımsal üretime hem de sanayiye yön verdiğini söyledi.

Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in katıldığı törenle 1955 yılında üretime başlayan Burdur Şeker Fabrikası, 70'inci kampanya dönemini tamamladı. Türkiye'deki şeker pancarı üretiminde önemli yeri olan fabrika, bugüne kadar hem üreticiye hem de kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağladı. Burdur Şeker Fabrikası'nda kurulduğu günden bu yana toplamda 34 milyon 700 bin ton pancar işlenerek, 5 milyon ton şeker elde edildi.

KURULDUĞU YIL 16 BİN 200 TON ŞEKER ÜRETİLDİ

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, şeker fabrikasının kentte 70 yıldır kesintisiz şekilde hem tarımsal üretime hem de sanayiye yön verdiğini belirterek, "Fabrikamız, şehrimizin sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli rol üstlenirken, pancar tarımının sürdürülebilirliğini sağlamış, aynı zamanda sanayi sektörünün de gelişmesine ön ayak olmuştur. Ekonomisini büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı kazançla sürdüren Burdur'umuzda, ilk kampanya dönemi 1955'te başlamış ve o yıl Burdur'da ortalama 91 bin ton pancar hasat edilmiş, çevre illerden gelen mahsullerle birlikte fabrikamız 107 bin ton pancar işleyerek 16 bin 200 ton şeker elde etmiştir" dedi.

Fabrikanın kurulmasıyla Burdur ve çevre illerde pancar üretiminin hızla arttığını, 10 yılda ekilen ve işlenen ürün miktarının 3 katına çıktığını belirten Gündüzalp, "1967'ye gelindiğinde Burdur'un pancar üretimi 289 bin tonu bulurken, fabrikada işlenen pancar 390 bin tonlara ulaşmış, üretilen şeker miktarı ise 55 bin tonu bulmuştur. Gelişen teknoloji ve şeker üretimindeki güçlü pazar sayesinde artış sürmüş, 1982'de şehrimizin en çok pancar üretilen yılı olmuş ve 1955'e göre yüzde 340 artışla 402 bin ton ürün fabrikaya taşınmıştır. Aynı yıl kampanya döneminde, yine çevre illerden gelenlerle Burdur Şeker Fabrikamızda 894 bin ton pancar işlenerek 129 bin ton şeker üretilmiştir" diye konuştu.