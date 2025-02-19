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        Salda Gölü Bilim Merkezi, 'bilim kampı' vazifesi görecek

        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:55
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        Salda Gölü Bilim Merkezi, 'bilim kampı' vazifesi görecek
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        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Salda Gölü Bilim Merkezi'nin 'bilim kampı' olarak kullanılacağını söyledi. Prof. Dr. Dalgar, "İnsanların gölle ilgili bilimsel verilere ulaşabileceği, içinde göl gözlem istasyonu olan ve bu bölgenin ekolojik yapısını da inceleme fırsatı olacak merkez oluşturuldu" dedi.

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, geçen pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi' ile ilgili bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Dalgar, Salda Gölü'nde doğa, çevre ve gölle ilgili araştırmalar yapmak üzere bir Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Salda Gölü'nün, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından ve önemli turizm potansiyeline sahip merkezlerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Dalgar, "Özellikle UNESCO'nun jeolojik miras listesine girdikten sonra Salda Gölü'ne olan ilgi çok daha nitelikli bir ilgiye dönüştü. Gelip sadece o manzarayı, beyaz kumsalları seyretmek isteyenlerin ötesinde artık gölle ilgili, doğa ile ilgili bilinçli araştırmacıların ve 'bilim turizmi' dediğimiz konsepte giren bir kitle buraya ilgi göstermeye başladı. Bunun karşılığında da buraya gelen insanların gölle ilgili bilimsel verilere ulaşabileceği, içinde göl gözlem istasyonu olan ve bu bölgenin ekolojik yapısını da inceleme fırsatı olacak. Özellikle liselerde, orta öğretim kurumlarında, üniversitelerde öğrencilerin bilim kampları kapsamında gelip bilim kampı yapabileceği bir merkez oluşturulmuş oldu. Salda Gölü'nün hem korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamında geleceğe daha iyi taşınması ve burasıyla ilgili nitelikli araştırmaların yapılması noktasında çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah bu bilim merkezimiz üniversitemiz, Burdur'umuz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olur" dedi.

        'DEĞİŞİMLER ANLIK OLARAK İZLENECEK'

        Merkezde sadece MAKÜ'den değil, dünyanın her yerinden akademisyenlerin gelip bilimsel çalışmalar yapabileceğini belirten Prof. Dr. Dalgar, "Belirli temel düzeyde laboratuvar analizlerini yapabilecekleri bir altyapı burada mevcut olacak. Üniversitemizin Salda Gölü kenarında bulunan uygulama otelinde konaklama imkanı sunulacak. Dolayısıyla burası bilim kamplarının yapıldığı merkeze dönüşecek. Ayrıca göle kuracağımız göl gözlem istasyonu ile göldeki biyolojik ve jeolojik değişimler anlık olarak izlenecek ve bunlar araştırmacılarla paylaşılabilecek. Bu da araştırmacılar önemli bir imkan sağlayacak" diye konuştu. Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürlüğü'ne MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle'nin getirildiğini de belirten Rektör Dalgar, "Merkezde hafta içinde, hafta sonunda gelen ziyaretçileri bilgilendirecek bir ekip de görev yapacak" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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