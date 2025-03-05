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        Mahkemenin kira artış kararını protesto için adliyenin karşısına çadır kurdu

        BURDUR'da emekli Orhan Yıldırım (63), ev sahibinin 2 yıl önce açtığı dava sonucu belirlenen kira bedelini protesto için adliye karşısına çadır kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:45
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        Mahkemenin kira artış kararını protesto için adliyenin karşısına çadır kurdu
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        BURDUR'da emekli Orhan Yıldırım (63), ev sahibinin 2 yıl önce açtığı dava sonucu belirlenen kira bedelini protesto için adliye karşısına çadır kurdu. 5 bin lira olan kirasını ev sahibinin 15 bin liraya yükseltmek istediğini, mahkemenin ise 8 bin lirada karar kıldığını söyleyen Yıldırım, "Şu anda gerekçeli kararı bekliyorum. Olmazsa yarından itibaren açlık grevine başlayacağım" dedi.

        Burç Mahallesi Toscalı Sokak'taki bir apartmanda oturan Orhan Yıldırım ile ev sahibi, kira artış oranında anlaşamadı. Ev sahibinin 2 yıl önce Burdur 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı kira tespit davası dün sonuçlandı. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak kiranın 8 bin liraya çıkarılmasına hükmetti. Mahkemenin bilirkişi raporu ile karar vermesine tepki gösteren Orhan Yıldırım, adliye karşısındaki alana çadır kurarak protesto eylemi başlattı.

        'BİLİRKİŞİ YÜKSEK GÖSTERMİŞTİR'

        Orhan Yıldırım, "2 yıldır devam eden sürecimiz var. Ev sahibimle bir münakaşam olmamıştır. Sadece kızının paraya fazla tamah etmesi sebebiyle davamız devam etti. Keşif yapıldı. Bina çevresindekilerin kiraları düşük olmasına rağmen bilirkişi yüksek göstermiştir. 12- 13 bin lira belirlendi. Tekrar itiraz dilekçemi yazdım, bu defa 8 bin 156 lira olarak belirlediler. Bilirkişi binanın konumu açısından değerlendirme yaptı. Buna karşı çıkmama rağmen mahkeme, kirayı 8 bin lira olarak belirledi" dedi.

        '6 YILDIR OTURUYORUM'

        Belirlenen kiranın yüksek olduğunu savunan Yıldırım, "Artışı yüzde 100 oranında yapmama rağmen mahkeme, bunu dikkate almamıştır. Haksızlığa uğradığım kanaatindeyim. 6 yıldır oturuyorum. 5 yılı geçince kira tespit davası açtılar. Kendilerine devletin belirlediği her oranda zam yaptığım, zamanında ödemelerimi yaptığım halde, bunlar dikkate alınmayıp sadece ev sahibimin kızının istekleri doğrultusunda bir fiyat çıkarılmıştır. Emekli olduğum için bu durum maaşımı oldukça zedelemektedir. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği 'Aile Yılı' sebebiyle bu durum aileleri de etkileyecektir ve boşanmalara bile gidecek sebepler olacaktır. İnsan geçinemez durumda olursa, bunlar aileye zarar verir" diye konuştu.

        'BİSİKLETLE ADALET BAKANLIĞI'NA GİDECEĞİM'

        Orhan Yıldırım, "Şu anda gerekçeli kararı bekliyorum. Daha sonra hukuki mücadeleme devam edeceğim. Olmazsa yarından itibaren açlık grevine başlayacağım. Olmazsa daha önce yaptığım gibi bisikletle Adalet Bakanlığı'na gideceğim. Daha önce 7 günde Antalya'dan Ankara'ya vardım bisikletle; oğlumla ilgili bir davadan ötürü" dedi.

        Yıldırım, 3 yıl önce 1200 lira olan kirayı ev sahibinin 5 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine yüzde 100 artırarak 2 bin 400 lira olarak ödediğini, sonraki yıl bu rakamı yüzde 100 artırarak 5 bin liraya yükselttiğini, ev sahibinin 15 bin lira talep ettiğini, kendisi bunu kabul etmeyince dava sürecinin başladığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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