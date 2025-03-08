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        Asansör boşluğuna düşüp öldü

        BURDUR'da inşaat halindeki apartmana eşya götürdüğü sırada asansör boşluğuna düşen Sultan Ülkü (83), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:20
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        Asansör boşluğuna düşüp öldü
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        BURDUR'da inşaat halindeki apartmana eşya götürdüğü sırada asansör boşluğuna düşen Sultan Ülkü (83), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde inşa halindeki apartmanda meydana geldi. Kendi yaptırdıkları binaya eşya götüren Sultan Ülkü, asansör boşluğuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ülkü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ülkü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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