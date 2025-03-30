Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Yem karma makinesine düşüp öldü

        BURDUR'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen Ercan Canyılmaz (45), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yem karma makinesine düşüp öldü
        ABONE OL

        BURDUR'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen Ercan Canyılmaz (45), yaşamını yitirdi.

        Altınyayla ilçesine bağlı Çatak köyü Kavakpınarı mevkisindeki çiftliğinde hayvanları için yem hazırlayan Ercan Canyılmaz, dikkatsizlik sonucu yem karma makinesine düştü. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Canyılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Canyılmaz'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı doğru mu?
        Kırmızı kart ve penaltı doğru mu?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Burdur'da bayram namazı kılındı
        Burdur'da bayram namazı kılındı
        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Burdur'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı
        Burdur'da bayram tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı
        Burdur'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Burdur'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilik...
        Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına giren Burdur Halk Kütüphanesi yenilik...
        Okulda tacizle suçlanan memur, açığa alındı
        Okulda tacizle suçlanan memur, açığa alındı