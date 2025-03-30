Yem karma makinesine düşüp öldü

Altınyayla ilçesine bağlı Çatak köyü Kavakpınarı mevkisindeki çiftliğinde hayvanları için yem hazırlayan Ercan Canyılmaz, dikkatsizlik sonucu yem karma makinesine düştü. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Canyılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Canyılmaz'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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