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        Burdur'da temmuz ortasında dolu yağdı

        BURDUR'da temmuz ortasında dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:41 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:45
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        Burdur'da temmuz ortasında dolu yağdı
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        BURDUR'da temmuz ortasında dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğüne kadar ulaşan dolu, tarım arazileri ile bahçelere zarar verdi.

        Merkeze bağlı Kozluca köyünde dün akşam üzeri sağanak etkisini gösterdi. Sağanakla birlikte bir süre dolu yağışı da görüldü. Fındık büyüklüğündeki dolu, yaklaşık yarım saat sürdü. Kozluca köyünde dolu yağışı tarım arazileri ile bahçelere zarar verdi. Burdur kent merkezinde ise aynı saatlerde hafif yağış etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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