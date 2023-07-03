Burdur'da otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan kişi öldü

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BURDUR (AA) - Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli-Antalya kara yolu Söğüt beldesi yakınında dün şarampole devrilen araçta yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Çelik (46), yaşama tutunamadı.

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Çelik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'ya götürüldü.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fatih Çelik idaresindeki 07 EEJ 88 plakalı otomobil, Söğüt beldesi yakınında şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin, Nesrin ve Abdullah Rebaha Çelik ile Şahinde Aslan yaralanmıştı.

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