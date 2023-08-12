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        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:26
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        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Elsazı - Dutalan köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına havadan 3 helikopter, 5 uçakla, karadan da 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle müdahale edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 13 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı.

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