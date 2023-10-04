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        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 23:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 23:16
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        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda, yıldırım düşmesi sonucu 2 Ekim'de orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

        Araçla ulaşılamayan kanyondaki yangına yer ekipleri ile havadan helikopter ve uçakla müdahale edildi.

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınına zorlu arazi şartlarından dolayı havadan "ateş kuşları" ile müdahale edildiği belirtildi.

        Havadan yapılan müdahalelerle yangının büyümeden kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

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