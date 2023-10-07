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        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale ediliyor

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:37 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:49
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        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale ediliyor
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        Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Sarp ve kayalık alanda yayılan alevlere 2 uçak, 11 helikopter, 25 arazöz ve 240 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi.

        Arazözlerle ulaşımın sağlanamadığı kanyondaki alevleri kontrol altına almak için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yangına yarın 19 hava aracıyla müdahale edilecek, bölgede görev yapacak personel sayısı artırılacak.

        Karanlıkdere Kanyonu'nda yıldırım düşmesi sonucu 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, bölgedeki çalışmalar sürüyordu.

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