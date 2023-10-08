Burdur'da samanlıkta çıkan yangın hasara neden oldu
Burdur'da müstakil bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta çıkan yangında, yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Burdur'da müstakil bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta çıkan yangında, yaklaşık 2 bin saman balyası yandı.
Çatağıl köyünde yaşayan Mehmet Çakır'a ait bahçede, saman balyalarının bulunduğu alanda akşam üzeri belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve 2 iş makinesinin 4 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yaklaşık 2 bin balya saman yangından zarar gördü.