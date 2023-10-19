Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Burdur'da konuştu: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, hayvancılıkta aile işletmelerini artırmaya yönelik eylem planını çok yakın zamanda açıklayacaklarını belirterek, verilecek özel desteklerle işletme sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, hayvancılıkta aile işletmelerini artırmaya yönelik eylem planını çok yakın zamanda açıklayacaklarını belirterek, verilecek özel desteklerle işletme sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Gümen, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Burdur'da Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Valiliğin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğüne geçen Gümen, buradaki konuşmasında, kente proje tanıtım toplantısı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde yarın düzenlenecek çalıştay için geldiklerini söyledi.

Gümen, son dönemde hayvan hareketliliğiyle ilgili ciddi önemler aldıklarını ifade etti.

Şap hastalığının geçen yıl ciddi ekonomik zararlara sebep olduğunu hatırlatan Gümen, resmi kayıtlara göre ilk şap hastalığının Burdur'da tespit edildiğini bildirdi.

Gümen, havyan hastalıklarının yayılmaması için önlemler aldıklarını dile getirerek, "Hayvan hareketliliğini kontrol altına almak için yol kontrol noktaları oluşturmaya başladık. Bu noktalarla tüm hayvan hareketliliğini kontrol edebilir hale geleceğiz. O zaman hastalık nerede çıktıysa o bölgede kalacak ve bütün enerjimizi oraya vereceğiz." diye konuştu.

Hayvancılıkta aile işletmesini artırmaya yönelik eylem planını da yakın zamanda açıklayacaklarını aktaran Gümen, "Amacımız işletme sayısını iki katına çıkarmak. Bu konuda özel desteklerimiz olacak, daha fazla banka kredileri vereceğiz. Bir şekilde hayvancılıkta hastalıkları aşağıya indirip, üretimi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Burdur Gölü gerçekten iç acıtıcı"

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Gümen, Burdur'un tarım ve hayvancılık şehri olduğuna işaret ederek, "Burdur Gölü gerçekten iç acıtıcı. Burdur'a gelirken gördüğümüz göl manzarası giderek ortadan kalkmış. Artık neredeyse merkezin ortasında kalmış. Bununla ilgili ne yapılabilecekse çalışmaları yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gümen, kırsal kalkınmada yeni projelerin hayata geçirileceğini belirterek, gençleri tarım ve hayvancılığın içinde tutmaya çalıştıklarını, buna yönelik desteklerin süreceğini dile getirdi.

Filistin'deki vahşetin devam ettiğini ifade eden Gümen, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Burdur Veteriner Hekimleri Odasını, MHP Burdur İl Başkanlığını ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan'ı da ziyaret eden Gümen, bir otelde birim amirleriyle istişare toplantısına katıldı.