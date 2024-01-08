Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kağıda emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki H.E.T. (22), Y.A. (20) ve E.Z. (20) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Servis minibüsünün 2 kez üzerinden geçtiği kadın, 18 günlük yaşam savaşını...
        Servis minibüsünün 2 kez üzerinden geçtiği kadın, 18 günlük yaşam savaşını...
        Burdur'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdur'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdurlu kas hastası genç, yüzme sporuyla hastalığına direniyor
        Burdurlu kas hastası genç, yüzme sporuyla hastalığına direniyor
        Besi ve süt hayvanlarında ayak yaralarını iyileştiren yerli jel piyasaya çı...
        Besi ve süt hayvanlarında ayak yaralarını iyileştiren yerli jel piyasaya çı...
        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Eğitimde çok büyük mesafeler alındı
        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Eğitimde çok büyük mesafeler alındı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Burdur'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Burdur'da konuştu: