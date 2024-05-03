Burdur'da Honamlı tekesi ve Merinos koçu güzellik yarışması düzenlendi

Burdur'da Teke Yöresi 9. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri Fuarı kapsamında "Honamlı Teke ve Merinos Koç Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda yetiştiricinin hayvanlarıyla katıldı geleneksel yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, ırk özellikleri, boynuz yapısı gibi kriterlerine göre seçimlerini yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en güzel Honamlı tekesi yarışmasında yetiştirici Yusuf Sarıca'nın tekesi birinci, Kezban Kabaş'ın tekesi ikinci, Reşat Çelik'in tekesi üçüncü oldu. En güzel Merinos koç kategorisinde Kamil Akyol'un koçu birinci, Halil Savaş'ın koçu ikinci ve Oktay Kurtuluş'un koçu üçüncü oldu. Yarışmada Honamlı tekesi birinci olan yetiştirici Yusuf Sarıca, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve gelecek yıllarda da tekrar yarışmaya katılacağını söyledi. Koçu birinci olan Kamil Akyol da hayvanlarını damızlık için yetiştirdiğini belirterek "Fethiye, Antalya, Afyon, İzmir ve Balıkesir'e damızlık yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince hayvanlarımızı iyi yetiştirip, satıyoruz." ifadelerini kullandı.