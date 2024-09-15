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        Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Arıkan, partisinin Burdur il kongresinde konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, "Siyonist İsrail'in din savaşının ve soykırımının sadece Filistin halkının meselesi olmadığını yakında tüm dünya görmüş olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:55 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:55
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        Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Arıkan, partisinin Burdur il kongresinde konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, "Siyonist İsrail'in din savaşının ve soykırımının sadece Filistin halkının meselesi olmadığını yakında tüm dünya görmüş olacak." dedi.

        Arıkan, partisinin Burdur Öğretmenevinde gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın başta aziz Türk milleti ve Filistinli mazlumlar olmak üzere ümmetin ve tüm insanlığın huzur, barış ve selametine vesile olmasını temenni etti.

        Libya direnişinin sembolü "Çöl Aslanı" olarak bilinen Ömer Muhtar'ın idamının yıl dönümünü anımsatan Arıkan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının da 22 gün sonra birinci yılını dolduracağını vurguladı.

        Arıkan, "Arz-ı Mev'ud" hayaliyle dünyayı ateşe vermekten geri durmayan İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırımın sadece bir fragman olduğunu ifade ederek, "Artık şunu herkesin idrak etmesi lazım. İsrail'in bütün bölgeyi, hatta dünyayı kaosa ve savaşa teslim etmek için planı tıkır tıkır yürümekte. Siyonist İsrail'in din savaşının ve soykırımının sadece Filistin halkının meselesi olmadığını yakında tüm dünya görmüş olacak." diye konuştu.

        İsrail'in güvenliği için değil, dini için savaştığını dile getiren Arıkan, "Daha dün Ayşenur Eygi kardeşimizi toprağa verdik. Antalya milletvekilimiz Şerafettin Kılıç Bey, beraberindeki heyetle cenazeye iştirak ettiler. Yine iki gün önce İzmit'te bir parka Hasan Bitmez ağabeyimizin adı verildi. Cenab-ı Allah, her ikisine de rahmet eylesin." dedi.

        Arıkan, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin de "Narin yavrumuza yönelik vahşet, siyasi rant aracı haline getirilmemeli. Narin yavrumuza yönelik vahşet, magazinleştirilmemeli." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'yi mevcut şartlarından çıkaracak tek hareketin "Milli Görüş Hareketi" olduğunu öne süren Arıkan, tek siyasi partinin de Saadet Partisi olduğunu savundu.

        Tek listeli seçimde, mevcut il başkanı Musa Sayar, yeni yönetim kuruluyla yeniden Saadet Partisi Burdur İl Başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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