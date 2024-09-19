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        Burdur'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        - Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:49
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        Burdur'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        - Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Poyraz Demirbaş idaresindeki 34 CUK 022 plakalı tır, Bademli köyü kavşağı yakınında, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Demirbaş, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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