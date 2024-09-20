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        Burdur'da elektrikli motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        Burdur'da elektrikli motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:20 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:20
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        Burdur'da elektrikli motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da elektrikli motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kent merkezi ve Bucak ilçesinde elektrikli motosikletleri çalınan 3 kişinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlıkları Antalya'dan gelen M.Y (28), R.B (33), İ.K. (17) ve T.G'nin (16) yaptığı tespit edildi.

        Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen elektrikli motosikletler sahiplerine teslim edildi.

        Bucak ilçesine getirilen ve haklarında birçok suç kaydı olduğu belirlenen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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