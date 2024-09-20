Burdur'da elektrikli motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Bucak ilçesine getirilen ve haklarında birçok suç kaydı olduğu belirlenen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlıkları Antalya'dan gelen M.Y (28), R.B (33), İ.K. (17) ve T.G'nin (16) yaptığı tespit edildi.

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