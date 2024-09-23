Burdur'da otomobilde tüfekle vurulan genç öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı otomobilde av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.
Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı otomobilde av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.
Beytullah Soylu (24) idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile, Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde av tüfeğiyle ateş açıldı.
Göğsünden yaralanan Soylu'nun kullandığı otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli O.A'yı (23) yakaladı.
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