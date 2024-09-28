Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        57 yıldır zamana "ince ayar" yapan Saatçi Mehmet yılın ahisi seçildi

        MURAT ÇOBAN - Burdur'un Karamanlı ilçesinde yılın ahisi seçilen 83 yaşındaki Mehmet Örtel, "tik tak" seslerinin ritminde sürdürdüğü meslek yaşamında, bozuk saatlerin tamirini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        57 yıldır zamana "ince ayar" yapan Saatçi Mehmet yılın ahisi seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MURAT ÇOBAN - Burdur'un Karamanlı ilçesinde yılın ahisi seçilen 83 yaşındaki Mehmet Örtel, "tik tak" seslerinin ritminde sürdürdüğü meslek yaşamında, bozuk saatlerin tamirini yapıyor.

        Kentte Ahilik Haftası dolayısıyla "Yılın Ahisi" seçilen Örtel, ilçede "Saatçi Mehmet" olarak tanınıyor.

        Örtel, dedesinden babasına miras kalan saat tamirciliğine 8 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı, askerden dönünce de 1967'de kendi dükkanını açtı.

        Mesleğe kurma saatlerin tamiriyle başlayan Örtel, zamanla duvar saatlerinin tamirini de öğrenerek her geçen gün kendisini geliştirdi. Elindeki kendi deyimiyle "3-5 malzemeyle" dükkan açan Örtel, teknolojinin gelişmesiyle otomatik saatler çıkınca dükkanına yeni aletler aldı.

        Mehmet usta, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için Fransa ve İsviçre'ye giderek oradaki saatçiliği inceledi, İsviçre'den bazı tamir aletleri aldı. Yurda dönüp mesleğini daha profesyonel yapmaya devam eden Örtel, dükkanına gelen hiçbir müşterisini, saatini onarmadan uğurlamıyor.

        Örtel, "Tik tak" sesleri ve akreple yelkovanın yarışını izleyerek geçen 57 yılda, mesleğine duyduğu saygıyı hiçbir zaman kaybetmiyor.

        - "Çırak yok, yetiştiremedik"

        Mehmet Örtel, AA muhabirine, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan tutkusunun hiç azalmadığını söyledi.

        Otomatik, tam otomatik ve pilli saatlerin tamirini yapılabildiğini dile getiren Örtel, yeni nesil elektronik ve dijital saatleri ise tamir edemediğini kaydetti.

        Örtel, artık saatçilikte tamiratın son dönemleri olduğunu vurgulayarak, "Çırak yok, yetiştiremedik. Teknolojinin ilerlemesiyle bizim mesleğimize ilgi azaldı. Aslında bizim meslek her zaman geçerli bir iştir. Saatler mekanik olduğu müddetçe bizim meslek geçerlidir. Kurmalı kolları, pimi, bobini, entegreyi, kayışını, camını takarsın. Yani her türlü tamirat senin elinden geçer ama tam elektroniğe, dijitale döndüğü zaman bizim işimiz bitiyor." diye konuştu.

        Günümüzde bazı zanaatkarlıkların kaybolduğunu anlatan Örtel, "Hep hazır ürünler geldi, ayakkabı, elbise hazır olmaya başladı. Bazı meslekler aşağı yukarı bitti. Bizimkiler de bitmek üzere." dedi.

        - "Bir çırağımın olmasını çok isterim"

        Örtel, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini devam ettireceğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

        "Mesleğimi seviyorum. Kim ne derse desin. Yani bedava da yapsam ben mesleğimi seviyorum. Bir de yaşlılıkta bir kenara çekip oturmak iyi değil. Şu mesleğimizi yürütecek bir çırağımın olmasını çok isterim. Zanaatkarlar işlerinden usanmasınlar, bıkmasınlar, işlerine sabırla devam etsinler sonunda muhakkak karşılığını alırlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Polis memuru babasının tartıştığı komşusunu vurdu!
        Polis memuru babasının tartıştığı komşusunu vurdu!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Karadeniz'deki afetler: Isınan deniz suyu sel riski oluşturuyor
        Karadeniz'deki afetler: Isınan deniz suyu sel riski oluşturuyor
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi y...
        Burdur'da polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi y...
        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaral...
        Burdur'da bir kadın otobüs durağında beklerken av tüfeğiyle vurularak yaral...
        Burdur Valisi Bilgihan'dan şehit ailelerine, esnafa ve öğrencilere ziyaret
        Burdur Valisi Bilgihan'dan şehit ailelerine, esnafa ve öğrencilere ziyaret
        Burdur'un ilk kadın valisi göreve başladı
        Burdur'un ilk kadın valisi göreve başladı
        Burdur Valiliğine atanan Tülay Baydar Bilgihan göreve başladı
        Burdur Valiliğine atanan Tülay Baydar Bilgihan göreve başladı
        Kuzen katili, eşi ile tutuklandı
        Kuzen katili, eşi ile tutuklandı