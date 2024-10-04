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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Burdur'da protesto edildi

        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Burdur'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:53
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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Burdur'da protesto edildi
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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Burdur'da protesto edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Filistin bayrağı, döviz ve "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı. Meydanda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yıkıcı etkisini gösteren resim sergisi de açıldı.

        Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Musa Sayar, İsrail'in onlarca yıldır emperyalistlerin desteği ve işbirliğiyle Filistin'de işgal ve soykırım yaptığını söyledi.

        İsrail'in son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını vurgulayan Sayar, okulların, hastanelerin, camilerin bombalandığını, yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırıldığını belirtti.

        Filistin'in vicdanları, onurları ve insanlık davaları olduğuna dikkati çeken Sayar, "Nehirden denize özgür Filistin hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Zafer inananlarındır, mazlumlarındır ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve Siyonizm'e geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

        Grup, resim sergisini gezdikten sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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