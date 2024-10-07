Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.
Durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan O.A. ve E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.