Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

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