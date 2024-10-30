Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ATV sürücüsü Mustafa Oğuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. ATV'de bulunan ve ağır yaralanan Nihayet Oğuz (58) ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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