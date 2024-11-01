Burdur'da bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Burdur'da bir restoranda bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Alkollü içecek satışı da yapılan Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki restoranda dün akşam yaşanan olayda, Ramazan U'nun (35) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'yi (42) tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının, restoranın güvenlik kamerasınca kayda alındığı anlaşıldı.

Görüntülerde, saldırgan U'nun yanında sırtı dönük oturan Mete'ye tabancayla defalarca ateş etmesi, müşterilerin restorandan dışarıya kaçması ve bir kişinin de saldırganı kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırması yer aldı.