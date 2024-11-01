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        Burdur'da bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Burdur'da bir restoranda bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:16
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        Burdur'da bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Burdur'da bir restoranda bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Alkollü içecek satışı da yapılan Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki restoranda dün akşam yaşanan olayda, Ramazan U'nun (35) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'yi (42) tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Saldırının, restoranın güvenlik kamerasınca kayda alındığı anlaşıldı.

        Görüntülerde, saldırgan U'nun yanında sırtı dönük oturan Mete'ye tabancayla defalarca ateş etmesi, müşterilerin restorandan dışarıya kaçması ve bir kişinin de saldırganı kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırması yer aldı.

        Saldırıda Ramazan U'nun tabancayla 6 el ateş ederek başından, omzundan ve göğsünden vurduğu Mete olay yerinde ölmüş, kaçan zanlı ise polislerce yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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