Burdur'da üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Hacılar köyü yakınlarındaki kazada yaralanan Nilüfer Ü, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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