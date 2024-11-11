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        Burdur'da üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:41
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        Burdur'da üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Hacılar köyü yakınlarındaki kazada yaralanan Nilüfer Ü, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Diğer 6 yaralının tedavisi sürüyor.

        Taha C. (19) idaresindeki 34 FGU 221 plakalı otomobil, dün Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınlarında İbrahim Ü. (37) yönetimindeki 15 DG 750 plakalı hafif ticari araç ile çarpışmıştı. Kazada Umutcan A. hayatını kaybetmiş, yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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