Burdur'da sürdürülebilir turizm için faizsiz kredi desteği

Burdur'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı" başlatıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin turizm kapasitesinin artırılması, doğa, spor ve tarihi yerler ile ekoturizm alternatiflerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Turizm pastasından alabilecekleri en büyük payı hedeflediklerini dile getiren Bilgihan, şunları kaydetti:

"Kentteki turizmin sürdürülebilirliğine ne kadar katkı sunabiliriz, yeni bir alternatif alan geliştirebilir miyiz, yeni bir turizm perspektifi oluşturabilir miyiz? Bu hedeflere bakmamız gerekiyor. El ele vererek bu süreçleri doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Burdur, saklı bir cennet, gizli kalmış bir hazine. İnsan basit bir araştırma yapsa bu kadar çok şeyin nasıl bir şehirde bir arada bulunduğuna hayret eder, sonrasında bu kadar çok şeyin nasıl gizli kaldığına hayret eder. Bu destek, saymakla bitiremeyeceğimiz kültürel zenginliğimizi, tarihi ve doğal mirasımızı dünyayla, coğrafyayla paylaşabileceğimiz bir pencere olabilir."