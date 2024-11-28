Burdur'da şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İbocan A. (20) idaresindeki 52 ACP 960 plakalı işçi servisi olarak kullanılan minibüs, Salda Gölü yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki Necip B. (22), Sefa S. (23), Yunus Emre Y. (18), Aslan T. (22) ve Yusuf G. (20) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İbocan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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