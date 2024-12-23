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        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü

        Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 06:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 06:16
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        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
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        Burdur'da çıkan yangın sonucu, 6 özel halk otobüsünde hasar oluştu.

        Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında park halindeki otobüslerin birinde yangın çıktı.

        Hızla diğer otobüslere de yayılan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, ihbarın ardından 3 itfaiye aracı ve 11 personelin olay yerine geldiğini söyledi.

        Birbirine bitişik şekilde park halindeki otobüslerde başlayan yangında 5 otobüsün tamamen yandığını belirten Ballak, "Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekibimiz yangının çıkış nedeniyle ilgili gerekli incelemeyi yapacak. Araç sahiplerine geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

        Araç sahiplerinden Erkan Gedik de olay yerine geldiğinde otobüsünün yandığını gördüğünü, ekiplerin yangının nedenini araştırdığını kaydetti.

        - "Kundaklama olduğundan şüpheleniyoruz"

        Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Acar ve yönetim kurulu üyeleri olay yerinde incelemede bulundu.

        Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Bilgiç gazetecilere, kamera kayıtlarını incelediklerinde olayın 03.05'te gerçekleştiğini söyledi.

        Kayıtlarda birilerinin otobüsleri yaktığının göründüğünü öne süren Bilgiç, kısa süre içinde itfaiye ekiplerinin müdahalesinden dolayı yangının daha fazla araca yayılmadığını aktardı.

        Soruşturma sürdüğü için görüntüleri şu an paylaşamadıklarını dile getiren Bilgiç, şöyle konuştu:

        "Ekipler şu anda olayın peşindeler. Kundaklama olduğundan şüpheleniyoruz. 6 otobüsümüz hasar gördü. İkisi tamir edilebilir durumda, 4'ü tamamen hurdaya çıktı, 15 milyon lira civarında tahmini zararımız var. İnşallah en kısa zamanda failler yakalanır, başka kişilerin canı yanmaz. Sonuçta bunlar kamu aracı, vatandaşın kullandığı araçlar, ne kadar bizim gibi gözükse de 46 üyenin aracı, hepimizin canı yandı."

        Öte yandan AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı kooperatif üyelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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