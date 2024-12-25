Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Saklıkent, Salda ve Davraz kayak merkezleri karla kaplandı

        Antalya'daki Saklıkent, Burdur'daki Salda ve Isparta'daki Davraz kayak merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saklıkent, Salda ve Davraz kayak merkezleri karla kaplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'daki Saklıkent, Burdur'daki Salda ve Isparta'daki Davraz kayak merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölge genelinde etkisini sürdüren yağışla Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Toros Dağları'nda 2 bin 635 rakımlı merkezdeki oteller bölgesinde de kar etkisini sürdürüyor.

        Burdur'un merkezine 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Tınaztepe mevkisindeki Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde ise kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü.

        Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, son yağıştan sonra Salda Kayak Merkezi'nin beyaz örtüyle kaplandığını ancak sporcuların sezonu açmasına yetecek kadar kar kalınlığı olmadığını söyledi.

        Salda'nın önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu belirten Kara, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştığında tesisleri hazır hale getirdiklerini ifade etti.

        Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde de kar etkisini sürdürüyor. Kayak merkezinde kar kalınlığı 9 santimetre kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı

        Benzer Haberler

        Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı
        Burdur'da kar yağışı ulaşımı aksattı
        Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Burdur'da park halindeki 5 halk otobüsü yandı
        Burdur'da park halindeki 5 halk otobüsü yandı
        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında 6 özel halk otobüsü zarar gördü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde...