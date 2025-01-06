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        Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:19
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        Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Salda Gölü'nü 2 bin 79 metre rakımlı Tınaztepe'den gören Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

        Karla kaplı çam ormanlarının arasında bulunan Salda Gölü'ne hakim Tınaztepe'ye kurulu kayak merkezine gelenler kayağın ve göl manzarasının tadını çıkarıyor.

        Yeşilova ilçe merkezine 17, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi, butik tesisiyle özellikle günübirlik tatilcilere, doğayla iç içe huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor.

        - "Doğa harikası bir yer"

        Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan AA muhabirine, son iki yıldır yeterli kar olmadığından merkezin açılamadığını söyledi.

        Bu yılın ise kayak merkezi ve yer altı sularının beslenmesi açısından bereketli bir sene olduğunu belirten Turan, "Sezonu açmış bulunuyoruz. Tesisimize gelen kayak ve doğaseverlerimiz burada kayak ve kızakla kayabiliyor." dedi.

        Turan, bölgede doğa yürüyüşü de yapılabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Kayak merkezimizin belli noktalarından Salda Gölü görünüyor. Yeşilin, beyazın ve mavinin bir arada bulunduğu doğa harikası bir yer burası. Yılbaşı tatilinde tesisimizde çok yoğun kalabalık vardı. Yüzlerce vatandaşımız buraya kayak yapmaya geldi ancak birkaç gündür hava biraz ılıman geçiyor. Bu yüzden pistlerimizde kayağa biraz ara verdik. Yeni bir kar yağışı bekliyoruz. Kar yağışının ardından pistlerimiz tekrar basılacak ve kayağa hazır hale getirilecek."

        Merkezde 3 kayak ana pistinin bulunduğunu anlatan Turan, "Bunun yanında kızak pistlerimiz de var. Çocuklar için ayrıca kızak ve kayak pistimiz de bulunuyor. Kafe ve restoranımız da hizmet veriyor." diye konuştu.

        - "Salda'nın Mars'a benzerliği ilgiyi artırdı"

        Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd da Yeşilova'nın Türkiye'nin nadide köşelerinden biri olduğunu vurgulayarak "Salda Gölü'yle kayak merkeziyle, tabiat parkıyla, doğadaki geyikleriyle, oksijen oranıyla Türkiye'de kıymetli bir yer. Salda Gölü çevresinin Mars yüzeyine benzerliğinin ortaya çıkmasıyla ilimiz ve ilçemiz daha da çekici hale geldi." dedi.

        Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, 30 Aralık'ta tesisi ve pistleri açtıklarını, misafirlerin gelmeye başladığını ifade etti.

        Kayak sezonun tesiste marta kadar süreceğini öngördüklerini anlatan Kara, "Restoranımızda ekmek arası köfte, sucuk, tost gibi yiyeceklerimiz, sıcak ve soğuk içecekler mevcut. Teleski bulunan pistimiz 800-900 metre, sağdan iniş pistimiz 1200 metre civarında, soldan iniş pisti de 1400-1600 metre arası uzunlukta. Bu pistimiz 'zor pist' diye geçiyor, amatör olanlar burayı kullanamıyor." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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