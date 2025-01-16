Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hüseyin D. (58) idaresindeki 34 GGT 549 plakalı kamyon, Antalya-Burdur kara yolu Büğdüz kavşağında demir bariyerleri kırıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince kamyondan çıkarılan sürücüsü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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