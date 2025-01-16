Burdur'da nesli tehlike altındaki karakulağı avlayan kişiye 611 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, şüpheliye 600 bin lira tazminat, 11 bin lira da idari para cezası kesildi.

Merkeze bağlı Kozluca köyünde M.A'nın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için yasak olmasına rağmen karakulak avladığı belirlendi.

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