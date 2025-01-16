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        Burdur'da nesli tehlike altındaki karakulağı avlayan kişiye 611 bin lira ceza kesildi

        Burdur'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan karakulağı avladığı tespit edilen kişiye 611 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:15
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        Burdur'da nesli tehlike altındaki karakulağı avlayan kişiye 611 bin lira ceza kesildi
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        Burdur'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan karakulağı avladığı tespit edilen kişiye 611 bin lira ceza uygulandı.

        Merkeze bağlı Kozluca köyünde M.A'nın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için yasak olmasına rağmen karakulak avladığı belirlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, şüpheliye 600 bin lira tazminat, 11 bin lira da idari para cezası kesildi.

        Karakulak avlayan kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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