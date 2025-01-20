Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Burdur’un Bucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Recep Yıldız (58) idaresinde 07 CJH 29 plakalı traktör, Burdur-Antalya kara yolu Kızılkaya Beldesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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