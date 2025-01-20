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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:33
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        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Burdur’un Bucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Recep Yıldız (58) idaresinde 07 CJH 29 plakalı traktör, Burdur-Antalya kara yolu Kızılkaya Beldesi kavşağında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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