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        Göller Yöresi'nde kış ortası su kuşu sayımı yapılıyor

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Göller Yöresi'ndeki 16 sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:49
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        Göller Yöresi'nde kış ortası su kuşu sayımı yapılıyor
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Göller Yöresi'ndeki 16 sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriliyor.

        Türkiye'nin de içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak adlandırılan bölgede her yıl 15 Ocak-15 Şubat döneminde su kuşu sayımı ve kuş türü belirleme çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'deki su kuşlarının neredeyse üçte birinin yaşadığı Antalya, Burdur ve Isparta'yı da içine alan Göller Yöresi'nde sayımlar 16 sulak alanda yapılıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Burdur'daki sayımları gözlemleyen gazetecilere, "2025 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" çalışmasına 18 Ocak'ta başladıklarını söyledi.

        Isparta'daki Eğirdir ve Kovada, Burdur'daki Yapraklı Barajı, Yazır, Yarışlı ve Gölhisar göllerinde sayımları tamamladıklarını bildiren Yılmaz, çalışmaya Burdur ve Salda göllerinde devam ettiklerini kaydetti.

        Yılmaz, sayımların Milli Parkların teknik personeli, üniversiteler ve deneyimli gönüllü kuş gözlemcileri tarafından yapıldığını ifade ederek, "Amacımız, sulak alanların ve su kuşu popülasyonlarının değişimlerini takip etmek, gözlemlemek, kuşların popülasyonu hakkında bilgi edinmek, bu veriler ışığında değişen alanlarda ne gibi önlemler alınacağını belirlemek. Aynı zamanda bu verilerle IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından kuşların koruma statüleri değerlendiriliyor." diye konuştu.

        Geçen yıl da aynı 16 sulak alanda sayım yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, "58 farklı türde 350 bin civarında su kuşu sayımı yapmıştık. Bu yıl Eğirdir Gölü'nde elmabaş patka ve sakarmeke gibi bazı ördek türlerinde yoğunluk gördük. Sayımlar hafta sonuna kadar devam edecek." dedi.

        - "Burdur Gölü, eskisi kadar kuş popülasyonu barındırmıyor"

        Sayımlara katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle ise 2000'li yılların başında yaptıkları çalışmada Burdur Gölü'nde 100 binin üzerinde su kuşu olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, "Şu anda bu sayı Burdur Gölü'nde 10 bini bile bulmuyor." ifadesini kullandı.

        Etrafta görülen canlıların çeşitliliğinin ekosistemin durumunun göstergesi olduğuna dikkati çeken Gülle, "Demek ki Burdur Gölü'nde olumsuz, ters giden bir şeyler var. Bunu önce kuşlar hissediyor. Eskisi kadar kuş popülasyonu barındırmıyor Burdur Gölü. Şu anda giderek küçülen, kıyıları her yıl değişen göl ekosistemiyle karşı karşıyayız. Bunun sonucunda da başta kuş popülasyonu olmak üzere önemli değişimleri görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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