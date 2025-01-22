Göller Yöresi'nde kış ortası su kuşu sayımı yapılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Göller Yöresi'ndeki 16 sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak adlandırılan bölgede her yıl 15 Ocak-15 Şubat döneminde su kuşu sayımı ve kuş türü belirleme çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'deki su kuşlarının neredeyse üçte birinin yaşadığı Antalya, Burdur ve Isparta'yı da içine alan Göller Yöresi'nde sayımlar 16 sulak alanda yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Burdur'daki sayımları gözlemleyen gazetecilere, "2025 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" çalışmasına 18 Ocak'ta başladıklarını söyledi.

Isparta'daki Eğirdir ve Kovada, Burdur'daki Yapraklı Barajı, Yazır, Yarışlı ve Gölhisar göllerinde sayımları tamamladıklarını bildiren Yılmaz, çalışmaya Burdur ve Salda göllerinde devam ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, sayımların Milli Parkların teknik personeli, üniversiteler ve deneyimli gönüllü kuş gözlemcileri tarafından yapıldığını ifade ederek, "Amacımız, sulak alanların ve su kuşu popülasyonlarının değişimlerini takip etmek, gözlemlemek, kuşların popülasyonu hakkında bilgi edinmek, bu veriler ışığında değişen alanlarda ne gibi önlemler alınacağını belirlemek. Aynı zamanda bu verilerle IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından kuşların koruma statüleri değerlendiriliyor." diye konuştu.

Geçen yıl da aynı 16 sulak alanda sayım yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, "58 farklı türde 350 bin civarında su kuşu sayımı yapmıştık. Bu yıl Eğirdir Gölü'nde elmabaş patka ve sakarmeke gibi bazı ördek türlerinde yoğunluk gördük. Sayımlar hafta sonuna kadar devam edecek." dedi.

- "Burdur Gölü, eskisi kadar kuş popülasyonu barındırmıyor"