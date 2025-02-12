Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Deniz Y. (41) idaresindeki 68 KT 153 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye karayolu Hacılar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Deniz Y. ve araçta bulunan Elif Y. (39) yaralandı.
Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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