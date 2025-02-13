Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaza yapan firari hükümlü cezaevine gönderildi

Dün polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü A.Y. (29), 15 NR 403 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında park halindeki 4 araca çarpan ve otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince tarlada yakalanmıştı.

Öte yandan hükümlüye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, muayenesiz araç kullanmak, 'dur' ihtarı ve trafik işaretlerine uymamak" suçlarından toplamda 65 bin lira idari ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.