GÜNCELLEME - Burdur'da Gölhisar Gölü sazlığında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yaklaşık 50 hektarlık sazlık alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Ayrıca göl kenarındaki Yamadı köyünde bir şüpheli gözaltına alındı.

Uylupınar köyü Gölhisar Gölü çevresindeki sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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