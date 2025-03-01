Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi yaralandı

Saliha D'nin cenazesi ise kaza yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Durmuş D. (68) idaresindeki 15 HB 983 plakalı hafif ticari araç, Yeşildere Köyü Yapraklı Barajı yakınlarında belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

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