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        Burdur'da yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti

        Burdur'un Bucak ilçesinde keçilerini aramak için dağlık alana giden kadın, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 01:47 Güncelleme: 11.03.2025 - 01:47
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        Burdur'da yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti
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        Burdur'un Bucak ilçesinde keçilerini aramak için dağlık alana giden kadın, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

        Hatice Dağlı (80), Çamlıca Mahallesi'ndeki evinden keçilerini bulmak için ayrıldı.

        Yakınları Dağlı'dan haber alamayınca durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Hatice Dağlı, Eski Köy mevkiinde hareketsiz halde bulundu.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Dağlı'nın cenazesi otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yapılan incelemelerde Dağlı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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