Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
V.B. idaresindeki 03 AGG 644 plakalı otomobil, Burç Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde seyir halindeyken Y.Ö. idaresindeki 07 BNJ 751 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.