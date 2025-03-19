Burdur'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Burdur'un Bucak ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.