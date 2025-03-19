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        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör yandı

        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 22:09 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:14
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        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör yandı
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        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör hasar gördü.

        Merkeze bağlı Büğdüz Köyü'nde Mustafa Sağlam'a ait samanlığın üstünde bulunan elektrik telinden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı.

        Samanlıkta çıkan yangın, traktöre ve Abdulkadir Keleş'e ait odunluğa sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        Çıkan yangında traktör kullanılmaz hale gelirken, samanlık ve odunlukta maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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