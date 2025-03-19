Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör yandı
Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör hasar gördü.
Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör hasar gördü.
Merkeze bağlı Büğdüz Köyü'nde Mustafa Sağlam'a ait samanlığın üstünde bulunan elektrik telinden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı.
Samanlıkta çıkan yangın, traktöre ve Abdulkadir Keleş'e ait odunluğa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Çıkan yangında traktör kullanılmaz hale gelirken, samanlık ve odunlukta maddi hasar oluştu.
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