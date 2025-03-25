Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da bin 600 fidan toprakla buluşturuldu

        Burdur'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla bin 600 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da bin 600 fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL

        Burdur'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla bin 600 fidan dikildi.

        Valilik koordinesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dikim töreni, Büğdüz Köyü'nde Burdur Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu yolu güzergahında yapıldı.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, fidan dikmenin emanete duyulan saygının ve geleceği koruma duygusunun önemli örneği olduğunu söyledi.

        Bu etkinliklerle farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Bilgihan, "Değerli gençlerimizle yavrularımızla birlikte inşallah el birliğiyle fidanlarımızı toprakla buluşturup, sonrasında da en güzel şekilde muhafaza etmek için yine hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah fidanlarımız tutsun, ağaçlar, ormanlar oluştursun. Hep birlikte bu keyfi ve güzelliği gelecek nesillere bırakmanın mutluluğunu yaşayalım." dedi.

        Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş da ormanların sadece doğal bir kaynak değil, aynı zamanda insan hayatının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

        Karataş, ormanların gelecek nesillerin emaneti olduğunu, onlara ulaştırabilmek için korunması ve açık alanların ağaçlandırılması gerektiğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Ormancılar olarak ülkenin orman varlığını ve doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda orman temelli kalkınma projeleriyle kırsal ekonomiyi destekliyor, gıda güvenliğini artırıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak, son yıllarda yürüttüğümüz projelerle, gelir getirici tür ağaçlandırmaları, bal ormanları, tıbbi ve aromatik bitkiler üretim ve ORKÖY destekleri ile orman köylülerimizi yerinde kalkındırmak için ekonomik destek sağlıyor, onları doğayla uyumlu üretim süreçlerine dahil ediyoruz."

        Konuşmaların ardından törene katılanlar, alıç, ahlat, badem, kuş kirazı, ıhlamur, mahlep ve zerdali fidelerini toprakla buluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması" çalıştayı düzen...
        Burdur'da, "Burdur Gölü Kuruyan Kıyı Alanlarının Korunması" çalıştayı düzen...
        Burdur'da Geleneksel El Sanatları Festivali başladı
        Burdur'da Geleneksel El Sanatları Festivali başladı
        Burdur'da üniversite öğrencileri, şehit aileleriyle iftar yapıyor
        Burdur'da üniversite öğrencileri, şehit aileleriyle iftar yapıyor
        Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Bucak'ta hububat deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör yandı
        Burdur'da çıkan yangında samanlık, odunluk ve traktör yandı
        Kereste fabrikası yangında kül oldu
        Kereste fabrikası yangında kül oldu