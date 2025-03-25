Burdur'da bin 600 fidan toprakla buluşturuldu

Burdur'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla bin 600 fidan dikildi.

Valilik koordinesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dikim töreni, Büğdüz Köyü'nde Burdur Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu yolu güzergahında yapıldı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, fidan dikmenin emanete duyulan saygının ve geleceği koruma duygusunun önemli örneği olduğunu söyledi.

Bu etkinliklerle farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayan Bilgihan, "Değerli gençlerimizle yavrularımızla birlikte inşallah el birliğiyle fidanlarımızı toprakla buluşturup, sonrasında da en güzel şekilde muhafaza etmek için yine hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah fidanlarımız tutsun, ağaçlar, ormanlar oluştursun. Hep birlikte bu keyfi ve güzelliği gelecek nesillere bırakmanın mutluluğunu yaşayalım." dedi.

Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş da ormanların sadece doğal bir kaynak değil, aynı zamanda insan hayatının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Karataş, ormanların gelecek nesillerin emaneti olduğunu, onlara ulaştırabilmek için korunması ve açık alanların ağaçlandırılması gerektiğinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ormancılar olarak ülkenin orman varlığını ve doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda orman temelli kalkınma projeleriyle kırsal ekonomiyi destekliyor, gıda güvenliğini artırıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak, son yıllarda yürüttüğümüz projelerle, gelir getirici tür ağaçlandırmaları, bal ormanları, tıbbi ve aromatik bitkiler üretim ve ORKÖY destekleri ile orman köylülerimizi yerinde kalkındırmak için ekonomik destek sağlıyor, onları doğayla uyumlu üretim süreçlerine dahil ediyoruz."

Konuşmaların ardından törene katılanlar, alıç, ahlat, badem, kuş kirazı, ıhlamur, mahlep ve zerdali fidelerini toprakla buluşturdu.